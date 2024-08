Kalulu e gli infortuni: i dati delle ultime stagioni

Laè a un passo da, difensore classe 2000 per il quale sta cercando di chiudere la trattativa già in queste ore dopo aver trovato l'accordo con ilsulla base di un prestito. Il francese è stato individuato come il profilo giusto per la squadra di Thiago Motta grazie alla sua capacità di giocare sia da terzino sia da centrale, cosa che - stando alle prime reazioni social - sembra essere particolarmente apprezzata anche dai tifosi. Che, piuttosto, hanno manifestato qualche preoccupazione sulla sua tenuta fisica. Abbiamo quindi provato a fare chiarezza.La scorsa stagione è stata effettivamente un po' difficile per Kalulu, che è rimasto fermo per 36 giorni tra settembre e ottobre per un infortunio muscolare, poi ha rimediato uno strappo del muscolo femorale che lo ha costretto a 119 giorni di stop e infine un altro problema al legamento collaterale del ginocchio che lo ha tenuto ai box per circa un mese e mezzo. In precedenza, però, il francese non si era praticamente mai fermato: nell'annata 2022-23 aveva saltato solamente quindici giorni con la sua squadra, mentre in quella precedente appena due. Si attendono ora aggiornamenti sulla trattativa, con Thiago Motta che aspetta quanto prima il suo nuovo difensore.





