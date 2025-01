Kalulu, mezzo sospiro di sollievo: c'era lo spauracchio della scorsa stagione

2024 Getty Images

Lo storico degli infortuni di Kalulu

Mezzo sospiro di sollievo per. Oddio, non che la situazione sia rosea - si preannuncia comunque circa un mese di stop, in presenza di una lesione (di basso grado) -, ma dalle parti della Continassa si temevano guai ben peggiori dopo lo stop del difensore francese al quarto d'ora di. E forse il primo a essere preoccupato era proprio lui, memore di quanto accaduto nella scorsa stagione alPer lui un primo infortunio a metà settembre, che lo ha costretto a fermarsi per oltre un mese e a saltare 7 partite. A fine ottobre, poi, il problema più grave, unoche gli ha consentito di rientrare solo a fine febbraio. E ancora, il 17 marzo la "colpa" è stata del legamento collaterale, per cui lo stop è stato di 45 giorni. Ecco, ora si capisce meglio perché la diagnosi di questa mattina è stata accolta con sollievo. Certo, la Juve dovrà fare a meno di lui per un po', in un periodo che, tra gli altri, include anche il derby d'Italia contro l'e i Playoff di. Insomma, poteva andar peggio, ma pure meglio.