Al 25esimo di Juventus-Bologna, grosso rischio preso da Kalulu per un contrasto da ultimo uomo su Odgaard. Nessun intervento da parte dell'arbitro e dopo il controllo, anche il VAR decide che non ci sono gli estremi per assegnare il cartellino rosso al difensore. Ecco le parole dell'ex arbitro Luca Marelli: "Quello che stanno rivedendo è se c'è la possibilità di espulsione, il fallo di Kalulu è evidente ma manca un particolare per la chiara occasione da rete, il possesso chiaro del pallone, è molto veloce, a mio parere non ci sono tutti i presupposti per il dogso anche se Kalulu ha rischiato davvero tanto."