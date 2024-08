Cosa manca per Kalulu alla Juventus

Pierre Kalulu è stato incluso nella lista dei convocati per la partita di stasera del Milan, ma non figura neanche tra i riserve in panchina. Questo fatto potrebbe essere indicativo di sviluppi imminenti riguardo al suo futuro.Il difensore francese, che ha dimostrato grande qualità e potenziale durante la sua permanenza al, sembra essere ormai prossimo a un trasferimento alla. Nonostante la sua presenza nella lista dei convocati, l'assenza dalla panchina ha sollevato interrogativi sul suo imminente passaggio ai bianconeri.Il trasferimento di Pierreallaè ormai alle fasi finali. Le trattative tra i due club sono avanzate e si stanno avvicinando alla conclusione. Il Milan e la Juventus stanno definendo gli ultimi dettagli dell'operazione, che prevede il passaggio del difensore alla squadra torinese.