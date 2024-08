Accordo tra Milan e Juventus per Kalulu

Anche oggi, Pierresi è allenato regolarmente con la squadra delpresso il centro sportivo di Milanello, nonostante la sua imminente partenza verso la. Il difensore francese, che è stato un elemento chiave per i rossoneri nelle ultime stagioni, è in attesa di definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento alla Vecchia Signora.L'accordo traè ormai vicino alla chiusura, con le due società che hanno trovato un'intesa sulla base di un prestito oneroso. La Juventus pagherà al Milan una cifra di 3,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni diper la stagione in corso, con l'opzione di riscattare il giocatore a titolo definitivo. Il diritto di riscatto è fissato a 14 milioni di euro, con ulteriori 3 milioni di euro di bonus legati alle prestazioni del giocatore e agli obiettivi della squadra.In totale, l'operazione potrebbe costare ai bianconeri fino a. Si tratta di un investimento significativo per la Juventus, che vede in Kalulu un rinforzo importante per il reparto difensivo, capace di giocare sia come terzino che come centrale. La sua versatilità e la sua esperienza, nonostante la giovane età, lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico dei bianconeri.





