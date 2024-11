Pierre, a DAZN, parla così dopo Milan-Juve.Sappiamo che è un punto importante data la classifica, l'avversario che ha qualità. Potevamo fare di più per vincere, ma era fuori casa, e quando non perdiamo è sempre un punto"Emozione, non è una partita come le altre, è di più. Poi siamo professionisti al massimo, ho dato il massimo. Ma in questo stadio è sempre speciale. E' sempre una cosa diversa. Dimostrare qualcosa in più? No, dai. Sai com'è fatto il calcio, quando torni non è nessuna cosa di fare il massimo. Sempre vincere. Se avessimo vinto, saremmo più felici. Ma c'è sempre la volontà di fare bene"."Struttura solida? Vero. Aiuta tanto questo i difensori. Quando guardi bene la partita non abbiamo tanti duelli da fare. Uno o due ogni partita, ma non c'è tanto pericolo quando giochiamo, grazie a Khephren, ai ragazzi, a chi aiuta".