Perché la Juve segue Kalimuendo

Quello che doveva fare l'ha fatto, nonostante la sconfitta della sua squadra. In un avvio di stagione meno brillante del previsto,si è sbloccato proprio sotto gli occhi attenti degli osservatori della, che ieri sono andati a visionarlo nel match della Francia Under 21 contro i pari età dell'Austria. L'attaccante classe 2002 del, come racconta Tuttosport, è stato bravo e veloce nel fiondarsi su un pallone messo in mezzo da Maghnes Akliouche, altro talento nel mirino dei bianconeri, dopo un erroraccio di un difensore avversario.Cartellino timbrato con un tempismo perfetto, dunque, da parte di Kalimuendo. Il quale conosce bene anche Thiago Motta, l'allenatore che lo ha lanciato da giovanissimo nell'Under 19 del PSG e che potrebbe ritrovarlo già a gennaio se i bianconeri riuscissero a imbastire un'operazione low cost (o in prestito, per poterne valutare il futuro direttamente alla Continassa al termine della stagione). L'acquisto del 21enne sarebbe utile per la Juve tanto sul breve termine, per rinforzare un reparto che ad oggi può contare sostanzialmente solo su Dusan Vlahovic, quanto in prospettiva, trattandosi appunto di un giocatore giovane e con ampi margini di miglioramento.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui