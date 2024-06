Il comunicato ufficiale

lascia la Juventus e torna inper giocare nela partire dalla stagione 2024/2025.L'attaccante, classe 2002, era arrivato a Torino nell'estate del 2021. Durante il suo periodo con la Juventus, ha collezionato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia, prima di un grave infortunio. A fine febbraio 2022, infatti,ha subito la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro durante una partita con la Juventus Under 23, che lo ha costretto a un lungo stop.Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi.Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee).