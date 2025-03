Juventus, Cambiaso e Douglas Luiz lavorano a parte: le loro condizioni

Come stanno Cambiaso e Douglas Luiz

ha inevitabilmente catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Il tecnico croato ha diretto la sua prima sessione alla Continassa, con tutti i riflettori puntati su di lui e sulle prime indicazioni che potrebbe dare alla squadra. Tuttavia, oltre alla novità in panchina, ci sono anche aspetti di campo importanti da valutare, soprattutto in vista della prossima sfida contro il Genoa.Uno dei temi più rilevanti riguarda la disponibilità dei giocatori per la gara di sabato. Durante la sessione odierna, infatti, Andreahanno svolto un allenamento differenziato, lavorando a parte rispetto al resto del gruppo. Entrambi sono ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni e il loro rientro in campo è un aspetto che lo staff bianconero sta monitorando con attenzione.

La speranza di vederli a disposizione per la sfida contro il Genoa rimane concreta, ma le loro condizioni saranno valutate giorno per giorno. Tudor dovrà quindi attendere ulteriori aggiornamenti prima di poter contare su di loro. Nel frattempo, la squadra proseguirà la preparazione con l’obiettivo di assimilare rapidamente le nuove direttive del tecnico e presentarsi al meglio alla prossima gara di campionato.