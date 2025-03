Dalla Continassa: il VIDEO del primo allenamento di Tudor alla Juventus e Giuntoli è al suo fianco

Attraverso i propri canali social, la Juventus ha pubblicato il primo video che mostra Igor Tudor nel suo nuovo ruolo di allenatore bianconero. Le immagini, seppur brevi e senza particolari indicazioni tattiche, rappresentano un momento significativo:ha diretto il primo allenamento e ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina della Juventus.Nel video si notano sorrisi, strette di mano e un clima sereno, con il tecnico croato che prende confidenza con la squadra e lo staff. Sono immagini che non rivelano molto dal punto di vista tattico, ma che testimoniano l’inizio di un nuovo ciclo. Tudor è un allenatore noto per la sua intensità e la sua attenzione alla fase difensiva e al pressing, e nei prossimi giorni si capirà meglio quale sarà il suo impatto sulla squadra. Dalle immagini pubblicate dalla Juventus si nota anche la presenza di Cristiano Giuntoli al fianco di Igor Tudor.



Il report dell'allenamento



Da Juventus.com:

La settimana della Juventus è iniziata con il primo giorno di Igor Tudor come allenatore della Prima Squadra maschile.



All’orizzonte c’è la sfida all’Allianz Stadium contro il Genoa in programma sabato 29 marzo 2025 alle ore 18:00 in occasione della trentesima giornata di Serie A.



Il gruppo – ancora privo dei Nazionali – è sceso in campo nel pomeriggio odierno al Training Center e dopo un'iniziale fase di riscaldamento e torello si è concentrato su esercizi tattici finalizzati allo sviluppo del gioco, prima di concludere la sessione con una partitella.



Per domani l'appuntamento è fissato al pomeriggio.





Juventus al lavoro verso il Genoa

Per il momento, la Juventus lavora con un gruppo quasi al completo, in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Tudor avrà così la possibilità di conoscere meglio molti elementi della rosa e iniziare a trasmettere le sue idee prima di avere il gruppo al completo.Un nodo da sciogliere riguarda gli infortuni di Douglas Luiz e Andrea Cambiaso. Entrambi stanno lavorando per recuperare in tempo per la prossima sfida contro il Genoa, una partita fondamentale per la corsa ai primi posti della classifica. Lo staff medico bianconero sta monitorando attentamente le loro condizioni, nella speranza di poterli reintegrare al più presto negli allenamenti con il resto della squadra.Nei prossimi giorni si capirà meglio quale sarà la Juventus targata Tudor, ma una cosa è certa: l’allenatore croato è già entrato nel vivo del suo nuovo incarico, pronto a imprimere il suo marchio sulla squadra con il suo stile aggressivo e determinato.