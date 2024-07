Kadioglu Juve, la situazione

Le parole di Vincenzo, ct della Turchia, a Rai 2:- "Giocatore straordinario: quest’anno ha giocato sessanta partite di altissimo livello. Lo vuole la Juventus? Farebbe comodo a qualsiasi grande club".Il nome di Ferdi Kadioglu continua a circolare intensamente in relazione alla Juventus, principalmente per due motivi chiave: il suo eccellente rendimento durante l'Europeo e la ricerca del club bianconero per rafforzare il reparto degli esterni. Nonostante al momento non siano state registrate mosse concrete, c'è un crescente interesse che potrebbe portare a un'accelerazione della trattativa nelle prossime settimane. La Juventus è consapevole dell'importanza di consolidare la rosa con giocatori di talento e prospettiva, e Kadioglu rappresenta una possibilità interessante in questo contesto.