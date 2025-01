Juventus, Zoff frena: 'Non vedo chissà quale evoluzione...'

Getty Images

Ancheha detto la sua, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, sulla situazione di Juventus e Milan, entrambe attese da una sfida molto importante di Champions League dopo lo scontro diretto di sabato vinto dai bianconeri: "Per quanto riguarda la, il compito dell’allenatore non è mai facile e con tutti questi pareggi la mia impressione è che non ci sia stata chissà quale evoluzione dall’inizio della stagione. Le potenzialità ci sono e adesso la squadra deve cercare di rialzarsi definitivamente, come è logico che sia. Ora ovviamente si parla tanto di calciomercato perché è il mese in cui ci si può rinforzare, ma la mia impressione è che Juventus e Milan siano già attrezzate, fornite bene a livello di calciatori: hanno rose profonde e, se il problema sono i tanti infortuni, allora forse servirebbe fare in modo di evitare tutti questi problemi fisici".