Zirkzee Juve, la situazione

Sensazioni lontane riaffiorano in un pomeriggio all’Old Trafford. Joshua, domenica scorsa, ha segnato una doppietta decisiva nella vittoria del Manchester United contro l’Everton, sfruttando al massimo l’opportunità concessa da Rubén. Il tecnico portoghese crede di poter trasformare il talento olandese in un bomber implacabile. La stagione di Zirkzee, iniziata male con un solo gol in 12 partite di Premier League e molte panchine, ha cambiato volto con l’arrivo di Amorim, sostituto di ten Hag. Tra i due è scattata subito un’intesa speciale: talento e visione calcistica sembrano aver trovato la perfetta sintonia.Se fosse per l’agente Joorabchian, Zirkzee sarebbe già pronto a vestire la maglia della Juventus , forse già a gennaio, come riporta calciomercato.com. Una promessa a Giuntoli aveva creato un canale diretto da percorrere rapidamente. Tuttavia, la fiducia di Rubénpotrebbe stravolgere i piani: Joshua, per natura, rende al meglio quando si sente sostenuto, come dimostrato sotto la guida di Thiago Motta, che lo aveva valorizzato e lo vorrebbe ancora con sé in bianconero. Al momento, però, il desiderio disembra più complicato da realizzare, viste le nuove prospettive aperte dall’allenatore portoghese.