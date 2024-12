Zirkzee può essere la soluzione per la Juve?

La lista dei desideri della Juventus non è di certo segreta, ma piuttosto una "letterina di Natale" da cui trovare il nome giusto per il resto della stagione. Se da un lato i bianconeri, dall'altra è anche vero che un regalo di Natale può (e deve) essere. Il peso del reparto offensivo in questi mesi è gravato tutto su, che nel bene e nel male ha quasi sempre reagito d'impulso, con la solita intensità che - purtroppo - spesso si è trasformata in nervosismo. Proprio per questo la Juve ha bisogno di un regalo di Natale in attacco, e un nome per i bianconeri può essere quello diPartiamo dalla premessa: il polacco è ormai prossimo al rientro, ma rimane comunque una grande incognita. Fermo da ormai 7 mesi, l'ex Napoli sta lavorando per tornare a disposizione di Motta, ma gli scenari di mercato e un recupero comunque lungo possono creare più di un dubbio e aprire a diversi scenari. Ed è qui che entra in scena Zirkzee. Al Manchester United non è mai scattata la sua scintilla, finendo spesso al fondo delle gerarchie sia diche di. Ma Zirkzee può essere l'uomo giusto per l'attacco della Juve? L'ex Bologna potrebbe essere senza dubbio molto importante per l'intera squadra.Innanzitutto, e dunque potrebbe ritrovare quella fiducia persa in questi mesi, tornando a far brillare quella luce che ha incantato Bologna nella scorsa stagione. Inoltre l'olandese sarebbe un'ottima soluzione: da un lato può liberare il serbo da molti compiti grazie alla sua qualità, in modo da farlo giocare più vicino alla porta; dall'altro può anche farlo rifiatare, considerando che Vlahovic è stato finora utilizzato come unica soluzione possibile, infortuni permettendo. La Juve continua a scrivere la sua lista dei desideri, e Zirkzee potrebbe essere un regalo di Natale prezioso per la squadra intera.





