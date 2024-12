Juventus interessata a Disasi: il punto

Lasta per entrare in una fase importantissima per tracciare delle strade concrete e indirizzare le proprie attenzioni su degli obiettivi specifici in difesa. Cristiano Giuntoli sta valutando tanti profili, non solo Davidche rimangono comunque in prima filaDisasi è arrivato a Londra nel 2023, classe 1998, compirà a marzo 27 anni. Prima del Chelsea, aveva impressionato con la maglia del Monaco. Grande forza fisica del francese (alto 1.90), che però non sta vivendo una stagione positiva.mentre nella passata stagione era un titolare inamovibile. Solo quattro presenze in Premier League e una situazione che ha alimentato le voci di una cessione già a gennaio, con la Juventus che è uno dei club interessati.Scenario però che al momento si allontana perché in casa Chelsea Maresca deve convivere con diverse assenze in difesa come quella di Badiashile e Fofana. Motivo per cui il tecnico non vuole far partire Disasi, che può rientrare nelle rotazioni e aumentare il suo minutaggio.