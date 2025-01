Zirkzee Juve, la situazione

Joshua Zirkzee è intenzionato a restare alin questa finestra di mercato, lo scrive oggi The Athletic. L’attaccante olandese, tuttavia, ha avuto un inizio difficile nella sua avventura in Premier League. Uno dei momenti più complicati si è verificato durante la recente sconfitta per 2-0 del Manchester United contro il Newcastle United, quando Zirkzee è stato fischiato dai tifosi di Old Trafford al momento della sua sostituzione. Nonostante ciò, il giocatore ha ricevuto applausi domenica scorsa, quando è sceso in campo nella partita contro il Liverpool, terminata con un pareggio per 2-2.Sebbene ci sia interesse per Zirkzee da parte di diversi club in Europa e in Premier League, al momento il 23enne non ha intenzione di lasciare il Manchester United. Tra i club interessati, si registra anche l’interesse della Juventus , che sta monitorando la situazione dell’attaccante olandese con attenzione. La società bianconera potrebbe rappresentare una destinazione allettante per Zirkzee, soprattutto se le difficoltà al Manchester United dovessero continuare. Tuttavia, il giocatore sembra determinato a superare questo momento complicato e dimostrare il suo valore nella squadra guidata da Amorim. La situazione rimane comunque in evoluzione, con il mercato sempre pronto a riservare sorprese.