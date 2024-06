. La giovane stella della Juventus sarà protagonista con la Turchia ad Euro 2024 e ha parlato alla vigilia della gara contro l'Italia a Türkiye Gazetesi. Ecco le parole del classe 2005: "La nascita di una stella con il primo gol in Nazionale? La partita con la Germania, ma in quel periodo giocavo anche nella squadra A della Juventus. Quando si tratta della fiducia in me stesso e dei tiri che faccio, è qualcosa che faccio con disinvoltura e feeling durante la partita. Lo faccio naturalmente, senza pensare".- "Come calciatori, vogliamo lavorare duro e prepararci nel miglior modo possibile. Facciamo un lavoro sotto pressione e anch'io devo combatterlo. Siamo molto giovani, ma abbiamo un ottimo feeling. Per noi è un onore poter giocare qui. Perché rappresenti il ​​tuo Paese e questa è una bella sensazione. Innanzitutto vorrei ringraziare coloro che ci amano. Spero che ci seguano tutti in modo positivo. Il nostro mister è molto importante per noi. È sempre molto vicino e si prende cura di noi. Non promettiamo nulla, ma siamo consapevoli che possiamo raggiungere i nostri obiettivi solo lavorando duro. Dietro questo sta la bellezza del calcio. Perché puoi essere un ottimo giocatore e una squadra molto buona, ma puoi anche perdere contro la squadra peggiore"."La leggenda della Juventus Del Piero. In Turchia, Hakan Çalhanoğlu. C'era anche İlhan Mansız".- "Naturalmente siamo felici di essere in Germania, abbiamo molti cittadini lì. Rappresenteremo lì il nostro Paese. Sarà per noi un grande supporto. Infatti, le città in cui suoneremo sono posti in cui non siamo mai stati prima. Non abbiamo avuto tempo. Non abbiamo avuto l'opportunità di andare a Dortmund e Amburgo. È emozionante essere lì adesso.- "Se mi farò crescere di nuovo i capelli dopo l'episodio con Allegri alla Juventus? Tutti vedevano la questione dei capelli in modo diverso, ma lui scherzava con me da molto tempo. Ecco perché li ho tagliati, ma in questo momento preferisco questi capelli. Deciderò in futuro se andare avanti con questo taglio o meno"."Da quando siamo cresciuti con Can Uzun, amavamo giocare a basket ogni volta che avevamo tempo".