Vestiti marchiati Juventus quando era bambino e il mito di Alessandro, il poster in cameretta. Non c’è motivo di dubitare della fascinazione diper i colori bianconeri che arriva da lontano, a testimoniarlo ci sono anche immagini di repertorio e a segnarlo ulteriormente quella lingua di fuori come esultanza dopo i goal. Ma, ecco, dal poster alla realtà ci sono diversi passi da fare:L’errore è sovrapporree pensare che così si possa immaginare di avere un degno erede dell’ex capitano e numero 10 bianconero. Due situazioni differenti, qualche somiglianza, immagini e suggestioni di cui godere ma niente di più.E il discorso non è tecnico. Il turco classe 2005 ha i numeri, il potenziale per diventare un calciatore top del panorama calcistico mondiale. Ha ancora tanto da lavorare e da dimostrare, ma se c’è qualche punto interrogativo questo non è dovuto alle qualità. E lo stesso pensa lache su di lui hanno deciso di puntare. Il messaggio estivo è stato chiaro: non esistono incedibili, ma qualcuno è più incedibile di altri. Tra questi: KenanLa di cui vi abbiamo parlato -, rientra nelle normali dinamiche delle trattative. È legittimo che l’entourage di Yildiz giochi al rialzo, visto il ruolo centrale in squadra. Ma non è la prima volta che si manifesta una diversità di vedute, a partire dalla stagione in Under 19 e la volontà del turco di essere considerato tra i ranghi dei più grandi.Diversità di vedute, mai uno scontro e lo stesso avviene in questi giorni. Legittime ambizioni che, insieme alle qualità e alla cultura del lavoro, hanno portato Yildiz ad essere un potenziale titolare della Juventus a 19 anni. E da qui Kenan vuole partire, si vede ancora in bianconero oggi e nel prossimo futuro. Con la maglia numero 10? Molto dipenderà dal rinnovo di contratto.