Juventus Women, l'allenamento LIVE

Conclusa la parte di allenamento aperto ai media, il lavoro di Canzi proseguirà a porte "chiuse".

Presente Sara Gama, tre assenze: non ci sono Krumbiegel Boattin e Salvai.

Iniziato l'allenamento, classico torello con le bianconere nel cerchio di centrocampo.

Se la squadra di Thiago Motta sarà costretta a fermarsi in questa pausa per le nazionali, il mondo bianconero va avanti e si prepara all'importante appuntamento per laLe ragazze diinfatti saranno impegnate in Europa, nella prima giornata del girone della Women's Champions League.Le bianconere affronteranno in trasferta ilsquadra norvegese. Il match è in programma mercoledì alle ore 21. Giornata di vigilia quindi con il classico allenamento prima della partenza che sarà per la prima parte aperto ai media.Segui su IlBianconero l'allenamento della Juventus Women alla vigilia di Champions.