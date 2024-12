Juventus Women-Valerenga, le pagelle

L'ultima del 2024 per la Juventus Women, l'ultima in Women's Champions League della stagione. Le bianconere di Max Canzi ospitano a Biella il Valerenga e si impongono per 3-0 con le firme di Bergamaschi, Cantore e Kullberg. Queste le nostre pagelle:esordio in Women's Champions League. Porta inviolata e un'uscita coraggiosa nel primo tempo.un'altra gara giocata su altissimi livelli, una certezza di questa Juventus e alla fine il goal (il primo in bianconero) è la ciliegina sulla torta.sicura, anche quando accelerano le avversarie non si fa sorprendere. Buona gara.ancora non brilla, una gara sufficiente ma ci si aspetta sempre il gizzo in più da lei. Dal 77' GALLO S.V. esordio in UWCLposto giusto al momento giusto e sblocca la gara. Poi qualche ingenuità di troppo e lentamente si vede meno.con un dribbling solleva un "ooh" dal pubblico biellese. Ennesima prova di qualità.entra accompagnata dal coro: "La regina di Torino la regina di Torino", sale lentamente in cattedra.quantità, tanta, tantissima. Recupera tanti palloni e poi li smista sempre bene.spinge, si propone e dribbla, una bella gara, sfiora anche la rete.Sofia D'Europa. Due delle tre reti in UWCL della fase a gironi della Vecchia Signora portano la sua firma. A questo si aggiunge l'assist per Bergamaschi che sblocca la gara. Diamante.calcia subito in porta e confeziona il goal di Kullberg.fisicamente surclassa le avversarie poi però è poco fredda sotto porta.esordio assoluto in bianconerocorre e salta le avversarie, torna a recuperare. 200 presenze, un pezzo di storia bianconera.gli bastano sei minuti per andare in vantaggio, l'atteggiamento è quello giusto.





