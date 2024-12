Juventus Women-Valerenga, la cronca

calcio d'inizio alle 21



Juventus Women-Valerenga, le formazioni ufficiali

Juventus Women

in attesa

Valerenga

in attesa

Ultima sfida del 2024 per la Juventus Women che a Biella ospita il Valerenga per l'ultima gara in Women's Champions League della stagione. Bianconere eliminate anzitempo e anche Valerenga. Una sfida importante per il ranking delle bianconere in vista della prossima UWCL. Assenti Sara Gama, Estelle Cascarino e Cecilia Salvai. Aggregate dalla formazione primavera Azzurra Gallo ed Eleonora Ferraresi.