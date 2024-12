Juventus Women-Valerenga, la conferenza stampa di Schatzer

La centrocampista classe 2005 della Juventus Women Evaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valerenga. Le sue parole:"Sono molto contenta di questa prima parte di stagione. Sono contenta soprattutto di come gioca la squadra. Poi è arrivato il primo gol, la prima partita in Champions e aver giocato allo Stadium tutte emozioni indescrivibili".“Giocare in Champions è sempre speciale, ogni partita ci ha fatto imparare tanto che può essere utile per il futuro. Giocare in Europa è molto bello, giocare contro giocatrici forti ti aiuta crescere e a livello di squadra vedi cose che in Italia non vedi e ti rendi conto di aspetti importanti che ti servono per fare il passo in avanti”."Non subito. Sono tornata dalla Sampdoria e non mi aspettavo tutto questo minutaggio ma a livello di squadra abbiamo giocato bene e tutte hanno trovato il loro spazio in questi primi mesi, sono contenta che alla fine le cose siano andate bene e spero che continuiamo con questo percorso"."La ringrazio per le belle parole. Siamo amiche, ci conosciamo dall'under 17. Dragoni è una giocatrice incredibile ed ha grande talento, lo sta facendo vedere con la sua età, ancora molto giovane. La stimo molto, anche fuori dal campo, mi trovo bene a giocare con lei"."Sono molto contenta di come siano andate le cose, ho sentito fiducia da subito da mister e staff e cosi sono riuscita ad esprimermi meglio. La squadra mi aiuta sempre, cerco di apprendere sempre il massimo. Spero di continuare cosi"."Ho sentito da subito che la quadra è molto unita, siamo tutte focalizzate sullo stesso obiettivo, c'è un bel mix tra giovani ed esperte. Tutte le esperte riescono a trasmettere a noi giovani i valori della società, in campo tutte ci aiutano, sono tranquilla di come sia la squadra questa anno. In particolare Caruso mi aiuta tanto, anche Rosucci, Bonansea e anche le più giovani riescono sempre a darmi qualche consiglio prezioso".