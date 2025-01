Lanella prossima giornata di campionato affronterà la; grande sfida in programma quindi per le bianconeri di Massimiliano Canzi che vogliono allungare ancora sulle inseguitrici. Attualmente la Juve è davanti all'Inter di sette punti e addirittura 10 proprio sulla Roma. Nella squadra giallorossa mancherà però Valentina Giacinti.L'attaccante italiana non sarà presente contro la Juventus Women perché era in diffida ed ha preso un cartellino giallo nella partita con l'Inter, persa 2-1. Ammonizione pesante quindi per Giacinti che in questa stagione ha segnato quattro goal.