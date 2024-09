Dopo l'ufficialità della doppia sfida di Women's Champions League contro il Paris Saint Germain la FIGC ha ufficializzato date ed orari di terza e quarta giornata di Serie A Femminile Ebay. La Juventus affronterà in trasferta a Formello la Lazio per la terza giornata. Gara in programma il 21 settembre alle ore 15. Affronterà invece il casa allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella la Fiorentina nella quarta giornata. Big match in programma il 30 settembre alle ore 18. La sfida contro la Lazio sarà trasmessa su Dazn mentre quella contro le viola sui canali Rai