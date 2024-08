La prima giornata di campionato la Juventus Women la giocherà in trasferta allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo contro le neroverdi di Gian Loris Rossi. La prima casalinga con il debutto di Max Canzi sarà contro il Como Women di Sottili. Stando a quanto riferito dalla Figc tramite il proprio sito ufficiale la sfida tra la Juventus Women ed il Como in programma allo Stadio Lamarmora Pozzo di Biella è prevista per il 14 settembre alle ore 15. I biglietti saranno in vendita sul sito della Juventus a breve. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Dazn.