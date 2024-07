Federica, calciatrice nata nel 2000, si trasferisce in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione 2024/2025. Arrivata alla Juventus nell'estate del 2023 dalla Fiorentina, ha partecipato a 8 partite tra Serie A e Coppa Italia, aggiungendo al suo palmarès personale la Supercoppa italiana conquistata a gennaio. Ora, la giovane giocatrice è pronta per una nuova avventura con la Sampdoria, dove avrà l'opportunità di mettersi in luce e continuare il suo percorso di crescita. Buona fortuna, Fede! Lo scrive Juventus.com.