Dal sito ufficiale Juventus:Soledadgiocherà la stagione 2024/2025 in prestito all'IndependienteASD: è ufficiale infatti laannuale del portiere della Juventus Women.In bianconero dall’inizio del 2023, la giocatrice classe 2003 è arrivata nel nostro paese dopo le esperienze nel suo paese d’origine, il Paraguay, fra le selezioni giovanili di Guaranì, Olimpia, Sol de América, Junior de Barranquilla e Libertad Limpeño.Alla Juventus ha prima difeso la porta della nostra Under 19 per poi, nel gennaio del 2024, cominciare l’avventura nel campionato di Serie C con la maglia dell’Independiente Ivrea ASD. Club nel quale giocherà, dunque, anche in questa stagione.In bocca al lupo, Soledad!