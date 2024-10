Dal sito ufficiale Juventus:, un marchio leader di dispositivi XR, per migliorare l’esperienza dei tifosi in Europa e Cina. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nell’unire lo sport e la tecnologia all’avanguardia, e conferma l’impegno PICO e Juve versoe il lifestyle.Juventus e PICO, con, condividono una visione comune: coinvolgere e ispirare la prossima generazione di tifosi. Sfruttando la tecnologia di realtà virtuale all’avanguardia di PICO, l’obiettivo principale è offrire esperienze immersive che avvicinino i tifosi al mondo coinvolgente dello sport e dell’intrattenimento.«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a PICO come primo partner XR delle Juventus Women. Questa partnership apre nuove strade per connetterci con la nostra base globale di tifosi», ha dichiarato Francesco, Managing Director Revenue & Institutional Relations. «Crediamo che integrando le soluzioni XR innovative di PICO, potremo rafforzare il nostro brand positioning verso l’intrattenimento e il lifestyle»«Con una forte presenza sia in Europa che in Cina, questa partnership non solo amplifica l’impegno di Juventus Women verso la crescita e l’innovazione, ma posiziona anche PICO come attore chiave nel campo della tecnologia sportiva, con l’obiettivo di espandere ulteriormente il pubblico femminile» ha aggiunto Henry Zhou, Presidente di PICO.Restate sintonizzati per entusiasmanti sviluppi: Juventus Women e PICO lavoreranno insieme per portare contenuti unici e esperienze memorabili ai tifosi".