LE CONVOCATE

3 Gama

4 Kullberg

6 Schatzer

7 Lehmann

8 Rosucci

9 Cantore

10 Girelli

14 Vangsgaard

15 Bennison

16 Peyraud-Magnin

17 Bragonzi

18 Beccari

19 Thomas

20 Cascarino

21 Caruso

22 Bergamaschi

24 Pelgander

25 Calligaris

27 Krumbiegel

31 Capelletti

44 Proulx

71 Lenzini

DaDopo la bella vittoria sul campo del Sassuolo all'esordio in campionato, la Juventus Women è attesa da un'altra amichevole di lusso dopo quella disputata contro il Bayern Monaco.Domani, sabato 7 settembre 2024, alle ore 17:00 le bianconere affronteranno l'Olympique Lyonnais allo Stade "Pierre Rajon" di Bourgoin-Jallieu, un piccolo comune situato nel dipartimento dell'Isère, nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, a pochi chilometri proprio da Lione. Un'amichevole di grande prestigio, utile per prepararsi in vista del Round 2 della Women's Champions League che vedrà impegnate le bianconere tra il 18 e il 19 settembre nella gara di andata e tra il 25 e il 26 settembre nella gara di ritorno.Di seguito la lista delle convocate diramata da Mister Massimiliano Canzi per il match contro le transalpine.