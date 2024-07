DaLe strade della Juventus Women e di Paulina Nystrom si dividono.Termina, dunque, dopo un anno e mezzo l'avventura in bianconero dell'attaccante svedese che passa a titolo definitivo all'Hacken, squadra militante nella massima serie svedese.Arrivata nella finestra invernale di mercato, nel gennaio 2023, Paulina nella seconda parte della stagione 2022/2023 ha totalizzato 16 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno tre reti.Tredici, invece, le partite disputate nella scorsa annata condite da due reti, una per competizione, rispettivamente in Serie A Femminile e Coppa Italia.In bocca al lupo per il futuro, Paulina!