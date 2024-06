DaCominciate a segnarvi sui calendari la data del 20 agosto: alle 18 le bianconere affronteranno in trasferta il Bayern Monaco (la sede è ancora in via di definizione). Un match decisamente di alto livello, contro la fresca vincitrice della Bundesliga femminile, che affronterà le bianconere pochi giorni prima della Supercoppa Tedesca contro il Wolfsburg.«Siamo molto contenti di avere l’opportunità di giocare contro una delle migliori realtà europee: sarà un’amichevole di grande prestigio e ringraziamo il Bayern dell’ospitalità. Incontrare una squadra del loro livello rappresenterà un momento molto interessante di confronto ed un’esperienza molto formativa per le nostre ragazze – Queste le parole di Stefano Braghin, Women’s Football Director della Juventus - Dopo la tournée negli USA, avremo un’ulteriore test di alto livello per preparare la prossima stagione dove, sia in Italia che in Europa, dovremo affrontare sfide molto difficili ed impegnative»Appuntamento il 20 agosto!