Bonfantini Juve, cosa succede adesso

Dal sito ufficiale dell'Termina l’avventura con la maglia nerazzurra per Agneseche tornerà alla Juventus dopo il prestito annuale. Per Agnese è stata una stagione molto importante in cui ha collezionato 25 presenze e 8 gol tra Serie A e Coppa Italia mettendo sempre tutta la sua qualità e il suo talento al servizio del gruppo.Il rientro di Bonfantini alla Juventus è solo un passaggio formale, l'attaccante non si fermerà a Torino. Per Bonfantini ,adesso, si aprono le porte del Viola Park: si trasferirà, infatti, alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.