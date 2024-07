Juventus Women, chi è Hanna Bennison

Juventus Women, dove può giocare Hanna Bennison

Dopo l'arrivo di Paulina, laaccoglie un'altra giocatrice di talento internazionale: la svedese Hanna, classe 2002.Centrocampista ancora ventunenne, Bennison arriva in Italia dall'Everton, con cui ha giocato in Inghilterra. Ha firmato un contratto che la legherà ai colori bianconeriHanna è una centrocampista, classe 2002, dell'Everton e della nazionale svedese. Nel 2020 è stata battezzata tra le 10 giovani più promettenti d'Europa, certamente una consacrazione. Alta 165 cm, veste la maglia numero 10 attualmente all'Everton. Dotata di grande tecnica e controllo palla.Potrebbe essere definita come la sostituta di Julia Grosso in bianconero, essendo anche molto giovane. Classe, talento ed esperienza non le mancano.