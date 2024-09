Sorteggio Champions League Juventus Women: le possibili avversarie

Le date di andata e ritorno

Oggi ci sarà il sorteggio dellaper accedere ai gironi. Le bianconere sono fuori dalle teste di serie nel sorteggio in programma oggi a Nyon (ore 13). Ecco le possibile avversarie e quando ci saranno le due gare.L'avversaria che uscirà dall'urna per la Juventus Women sarà una tra Manchester City, Arsenal, PSG, Wolfsburg e Real Madrid. In ogni caso la Juve giocherà contro una squadra che ha un coefficiente superiore nel ranking Uefa.In programma il 18-19 settembre (andata) e il 25-26 settembre (ritorno), la squadra di Canzi disputerà la gara di andata in casa, e quindi allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella, e il ritorno in trasferta.