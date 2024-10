Riflettori accesi domani sulla, che affronterà il big match contro ladirettamente sul campo dell'Allianz Stadium (dove sono attesi oltre 30.000 tifosi). Di fronte si troveranno dunque le due squadre che, tra quelle attualmente impegnate in Serie A femminile, sono imbattute da più giornate: otto le bianconere, sei le giallorosse.La Juventus va in goal da 15 partite di fila contro le capitoline in campionato (su 15 disputate); tra le avversarie con cui è sempre andata a bersaglio, solo con Sassuolo (17) e Fiorentina (18) ha disputato più incontri (15). La Vecchia Signora, inoltre, ha vinto ognuna delle ultime otto partite di Serie A, tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 14 (completano il bilancio 2 pareggi e 4 sconfitte). E tra le squadre che hanno già disputato più di tre partite nei cinque principali campionati europei,: cinque su cinque come Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.