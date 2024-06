Juventus Women, Sofia Bertucci, Alice Giai e Federica D'Auria verso la firma



Dopo le firme di Ginevra Moretti, Giulia Bison e Giorgia Berveglieri altre tre giocatrici di proprietà della Juventus Women sono vicine a firmare il loro primo contratto da professioniste. Si tratta di Sofia Bertucci, Alice Giai e Federica D'Auria. Le prime due hanno disputato la stagione passata tra le fila del Napoli Femminile, conquistandosi nel playout la permanenza nella massima serie. D'Auria invece ha scelto di mettersi in gioco nel campionato di Serie B con il Cesena.Le tre dovrebbero firmare un contratto che le legherà al club bianconero fino al 2027 all'inizio della prossima settimana. Un segnale chiaro che la società vuole dare come riconoscimento per le prestazioni in crescita di questa stagione. Inoltre si tratterebbe di una dimostrazione di fiducia nei confronti delle giocatrici che in futuro potrebbero fare rientro a Torino, una volta ultimata la loro crescita in Erasmus.Al momento sembra che nessuna di loro sia pronta già per il ritorno imminente a Torino, sembra che tutte e tre siano destinate ad un nuovo prestito.