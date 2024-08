Una bella Juventus Women, che ancora deve affinare le idee di gioco ma fa divertire e propone, è quello che emerge dalla prima gara delle bianconere aperta al pubblico. Si conclude per 6-1. Queste le nostre pagelle.una super parata in avvio. Qualche sbavatura nei rinvii con i piedi, ma fornisce le giuste sicurezze. Dal 72'S.V.abile a rimediare l’errore di Calligaris, un primo tempo ordinato. Dal 46’6,5 solite garanzie difensive.una piccola sbavatura difensiva ad inizio gara rischia di favorire il Servette, abile a chiudere Gama. Deve ancora ingranare. Dal 60'6 esordio con la Juventus, se la cava bene.impiegata da braccetto della difesa a tre se la cava bene. Dal 46’6 qualche sbavatura. Dal 78'6,5 che assist inventa per Vangsgaardla forma ideale è ancora lontana, il quarto di centrocampo non è il suo ruolo abituale, deve abituarsi, c’è tempo. Dal 46’7 ara la corsia facendo spaventare le avversarie, poi si mette in proprio a chiudere la festa bianconera.alterna sbavature a letture di livello, c’è potenziale. Dal 46’6 sta ancora entrando nelle gerarchie del centrocampo bianconero, ma le qualità si vedono.recupera tantissimi palloni, corre molto, è ovunque, un buon approccio. Dal 46’6 il capitano della ripresa, mette ordine come sempre.generosa, a tu per tu con Korpela appoggia per il primo goal di Lehmann, poi si mette in proprio con una rete. Peccato per l’errore sul goal del Servette. Dal 46’7,5 subito goal, poi confeziona l'assist al bacio per Krumbiegel, parte decisamente bene.parte forte, poi si spegne con il passare dei minuti. Dal 46’6,5 propositiva, si può crescere ancora, avvia l'azione del poker.Le sono bastati 23 secondi per sbloccare la gara, lotta su ogni pallone. Dal 46’7 le prime impressioni sono decisamente positive, coronate dalla rete.eccolo, il suo primo goal con la maglia della Juventus Women, una buona gara. Dal 46’6,5 inventa subito l'assist per Bergamaschi, si propone sempre in avanti.una Juventus che inventa, che propone e soprattutto che diverte. Le prime impressioni sono decisamente positive.