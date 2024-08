Juventus Women-Servette, la cronaca

1' GOL JUVENTUS, abilissima Girelli a servire Cantore in profondità, cross in mezzo della numero 9 a servire Girelli che insacca subito

calcio d'inizio



Juventus Women-Servette, le formazioni ufficiali

Juventus Women

Capelletti, Gama, Schatzer, Lehmann, Cantore, Girelli, Bonansea, Boattin, Thomas, Pelgander, Calligaris.

Servette

Korpela, Bouma, Mauron, Nakkach, Saoud, Korhonen, Simonsson, Jelencic, Serrano, Clemaron, Gaspar

È l'inizio di una nuova era, la nuova era targata Max Canzi. La prima occasione di vedere all'opera il nuovo tecnico della Juventus Women e per vedere le nuove arrivate in azione. In Valle D'Aosta l'avversaria è di tutto rispetto ed è il Servette in cui milita Paloma Lazaro che nella passata stagione vestiva la maglia del Napoli Femminile. Assenti Cecilia Salvai per infortunio rimediato la scorsa settimana, Pauline Peyraud-Magnin e Estelle Cascarino impegnate con la Francia alle Olimpiadi.