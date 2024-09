Juventus Women, le prime sensazioni verso il PSG

È una nuovaWomen quella targata Max. Una Vecchia Signora che in queste prime due gare di Serie A ha vinto ma sopratutto ha convinto e divertito. Ora però le bianconere sono attese dalla sfida ostica contro il PSG, che nella scorsa edizione dellaha raggiunto le semifinali. "Prendere due goal e farne quattro mercoledì? Firmerei con il sangue" ha scherzato ieri Max Canzi in conferenza stampa, per mettere in evidenza la difficoltà della sfida.Non sarà certamente una gara facile, le bianconere hanno subito cinque reti nelle prime due gare ma questo non è un dato preoccupante. Basta considerare che ieri hanno riposato sia Violache Martinae che Lisaè ai box per infortunio. Verso la UWCL ci si aspetta il ritorno delle prime due in campo per ricomporre il reparto arretrato titolare. È però una Juventus che in fase di costruzione funziona bene: 10 reti messe a segno con nove marcatrici diverse nelle prime due gare è il dato. Canzi che può contare sulla qualità di Ariannama soprattutto su una Sofiareduce da un avvio di stagione decisamente su alti livelli. Con il suo ingresso ieri contro il Como ha messo in apprensione e non poco le Lariane. Una rosa, quella bianconera, che proverà certamente a giocarsi le sue carte anche contro un'avversaria ostica ma che per il momento accenna un sorriso la pensiero di essere a quattro punti di vantaggio sulla Roma campionessa d'Italia in carica dopo due giornate dall'inizio della stagione. Le sensazioni comunque portano verso la conferma del 3-4-3 targato Canzi anche contro il Paris Saint Germain, i dubbi sulle interpreti verranno sciolti nei prossimi giorni.





