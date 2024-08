, calciatrice della, ha parlato al termine dell'ultima amichevole estiva terminata con un netto successo per 4-0 ai danni di Freedom. Di seguito le parole della centrocampista juventina a Il Bianconero:"E' stato un anno molto importante alla Samp, sono cresciuta nella gestione del gioco, dei momenti della partita ma anche come persona. Mi sento più pronta per tornare qui e dare il meglio"."Il mister è molto diretto e cerca di trasmetterci delle idee di gioco precise. Sono molto contenta di aver trovato lui qui alla Juve e credo sia l'uomo giusto per questa squadra. A noi centrocampiste chiede di partecipare alla fase di possesso e di inserirci a sostegno degli attaccanti. Dobbiamo dare equilibrio ma anche di partecipare alle azioni offensive"."Il mio obiettivo è giocare il più possibile, dare il massimo in allenamento tutti i giorni e poi deciderà il mister. E ovviamente fare bene con la squadra"."Ci stiamo allenando bene e penso che la squadra possa fare dei buoni risultati quest'anno. Vogliamo rimanere dentro a tutte le competizioni che disputeremo. Il mister ci ha dato nuove idee e quindi ci vuole tempo per farle nostre, ma siamo sulla buona strada".