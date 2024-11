Evaha commentato la vittoria della Juventus Women contro il Como, match valido per l'undicesima giornata di Serie A Femminile. La partita ha visto le bianconere imporsi con un 1-0 fondamentale per ritrovare la vittoria dopo alcune partite difficili.«Nell'occasione in cui ho segnato ho tirato di prima intenzione sul secondo palo sfruttando il passaggio di Bergamaschi. È bello fare gol, anche l’anno scorso avevo segnato qui: è un campo che mi porta fortuna e sono contentissima per la rete. Era molto importante vincere, dopo qualche partita senza vittoria ci siamo rimesse sulla strada giusta».