Juventus Women-Sassuolo, parla Canzi

Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha parlato ai canali ufficiali bianconeri alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Le sue parole:"Nel nostro spogliatoio, dopo la partita contro l'Arsenal, rabbia e dispiacere sono stati indubbiamente i sentimenti più forti provati dalle ragazze. Rabbia per il punteggio così largo in favore delle inglesi, dispiacere, invece, per non essere riuscite a portare a casa un risultato positivo. Perdere ci sta, ma perdere in questo modo è più difficile da accettare. Sensazioni, queste, dettate da una consapevolezza da parte delle giocatrici di essere rimaste in partita fino al raddoppio dell'Arsenal, arrivato poco dopo il settantesimo minuto""Sembra banale, ma le ragazze in questa seconda parte di regular season dovranno essere brave a portare avanti quanto di buono costruito nel girone di andata, giocando ogni partita con attenzione e concentrazione massime, proprio come è stato fatto fino a questo momento. L'approccio positivo alle gare è stato uno degli aspetti che più ha caratterizzato questa squadra in questi primi mesi di gare ufficiali e l'obiettivo sarà proprio quello di proseguire seguendo questa strada, non mollando di un centimetro"."Alle giocatrici, in vista delle gara di domani (domenica 17 novembre) contro il Sassuolo ho chiesto di approcciare la sfida nel migliore dei modi. Noi possiamo assolutamente incidere sulle nostre prestazioni. È chiaro che il risultato dipende anche dalle nostre avversarie, ma la prestazione dipende solo ed esclusivamente da noi. Cercheremo di mettere in campo la nostra migliore versione, con l'obiettivo di ottenere il massimo risultato possibile. Per quanto, dopo nove giornate, la classifica sia sotto un certo aspetto delineata, non esistono partite facili. È il bello di questo sport e questo campionato sta dimostrando che non ci sono sfide facili da giocare. Serviranno attenzione e determinazione ai massimi livelli, soprattutto contro una squadra come il Sassuolo che, dopo un periodo non semplice, arriverà a questo appuntamento forte di due vittorie consecutive".