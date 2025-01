Juventus Women-Sampdoria, le pagelle

Buona la prima nel 2025 della Juventus Women che inizia esattamente come aveva chiuso: con il sorriso. Tre punti importanti contro la Sampdoria per le ragazze di Max Canzi che mantengono la vetta della classifica di Serie A femminile con questo tre a zero a firme di Bergamaschi, Schatzer e Girelli. Queste le nostre pagelle:non viene mai chiamata in causa nel corso della sfida, tiene in ordine il reparto arretrato.inizia bene il suo 2025, una buona prova, solida.un avvio lento ma poi sale in cattedra, si propone e costruisce.S.V.non nella sua migliore versione, perde un pallone sangiuinoso che rischia di favorire Sara Baldi che calcia fuori.minutaggio per la giovanissima bianconera.un avvio frizzantissimo, Cafferata la soffre e rimedia un tunnel che scatena il boato dello stadio di Biella. Poi la stessa 77 blucerchiata la stende e la costringe ad uscire per infortunio.un bel ingresso, inaspettato, con un colpo di testa prende la parte alta della traversa.ma che partita ha fatto? Goal dell'ex con un missile dalla distanza, inventa gioco, ordine e geometrie. Indispensabile.S.V.si inserisce bene negli spazi e recupera molti palloni. Protagonista anche lei di una prestazione degna di nota.segna il goal che apre le marcature ed è decisamente importante, finiscono sui suoi piedi un paio di altre occasioni che non concretizza.una palla perfetta per Girelli che segna con facilità, qualche bello slalom.si aggiunge alla voce "marcatrici" del tabellino e fa la dedica speciale a Sara Gama.qualche corsa sulla corsia.fa ammonire Colombo, fa ammattire Cafferata dopo pochi istanti dal calcio d'inizio. Peccato per l'errore sotto porta ma è una delle più brillanti.era fondamentale vincere per allungare in classifica, le sue ragazze vincono e convincono anche oggi.





