Juventus Women-Sampdoria, la cronaca

calcio d'inizio alle ore 12.30



Juventus Women-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Juventus Women

Sampdoria

Juventus Women-Sampdoria, dove vedere la gara

Prima gara ufficiale del 2025 per la Juventus Women di Max Canzi reduce dal bel successo in amichevole nella fredda Vinovo contro il Marsiglia. Le bianconere ospitano a Biella la Sampdoria con numerose giocatrici bianconere in prestito. Un'occasione per vedere anche i due nuovi arrivi agli ordini di Max Canzi, si tratta di Abi Brighton e di Mathilde Harviken, arrivate nel mercato invernale pochissimi giorni fa.Il match sarà visibile in diretta su Dazn come tutte le gare della Serie A femminile.