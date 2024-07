Nienteper Barbora. La trattativa per portare la portiera ceca a Torino è saltata, e ora la dirigenza sta esplorando altri profili per rinforzare la squadra. Tra le opzioni in entrata, si valuta anche un profilo versatile che possa giocare sia come difensore sia come centrocampista. Il club sta lavorando intensamente per trovare il giusto rinforzo che possa aggiungere qualità e flessibilità alla rosa in vista della prossima stagione. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i nuovi acquisti e completare la squadra.