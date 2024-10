Juventus Women-Roma, il commento di Lindsey Thomas

In un Allianz Stadium quasi tutto esaurito va in scena una grande partita della Juventus Women di Max. Risultato? 2-1 alla Roma di Spugna e altri tre punti fondamentali per le bianconere. La vetta è sempre nelle mani della Juve, e continua così un percorso senza dubbio importante. Nel post partita è intervenuta anche, parlando anche dell'emozione del suo esordio allo Stadium.'Partita bellissima, emozionante. Per me era la prima volta qui allo Stadium e penso sia. Lavoriamo ogni giorno per questo tipo di partite. Speriamo di aver mostrato un viso bellissimo per il calcio italiano e di aver trasmesso tanto ai tifosi. Noi'.'Stiamo giocando con un nuovo sistema di gioco, siamo una rosa molto ampia e. Quando una non ce la fa c’è una compagna pronta ad entrare e a non abbassare la qualità. Siamo sempre concentrate, focus, questo è l’obiettivo'.'Siamo partite bene, siamo in fiducia. Stiamo lavorando per un percorso che sarà lunghissimo, facciamo ogni partita con concentrazione e. Finche riusciamo a fare questo abbiamo fiducia'.'Il mister mi ha messo lì all’inizio ho dovuto imparare cose diverse: difendere non era il punto forte. Ho lavorato tantissimo, mi permette di esprimermi di più e con le mie qualità di essere utile alla squadra. È stata dura, ma'.