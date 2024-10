Juve Women Roma, le formazioni ufficiali

Con cinque vittorie su cinque partite nel campionato di Serie A e un ottimo avvio nel Group stage della Women's Champions League mercoledì scorso, la Juventus Women si prepara ad affrontare oggi la Roma in occasione della sesta giornata di Serie A Femminile. La partita si svolgerà nell'incantevole cornice dell'Allianz Stadium, con il fischio d'inizio previsto per le ore 15:30 di oggi, domenica 13 ottobre 2024.A seguire, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per questa attesa sfida.Juventus Women: Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Cascarino; Thomas, Caruso, Schatzer, Bonansea; Cantore, Girelli, Beccari. A disposizione: Proulx, Capelletti, Gama, Lehmann, Rosucci, Boattin, Vangsgaard, Bennison, Bergamaschi, Pelgander, Calligaris, Krumbiegel. Allenatore: Canzi.Roma: Ceasar; Minami, Di Gugliemo, Viens, Kumagai, Giugliano, Haavi, Dragoni, Greggi, Thogersen, Linari. A disposizione: Kresche, Mazzocchi, Giacinti, Aigbogun, Corelli, Pilgrim, Glionna, Hanshaw, Pandini, Cissoko, Troelsgaard. Allenatore: Spugna.