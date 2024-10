Juve Women Roma, dove vederla

Domenica 13 ottobre, alle ore 15:30, lascenderà in campo per affrontare la, avversarie nella sesta giornata di Serie A Femminile. L'incontro si svolgerà presso l'Allianz Stadium, una cornice prestigiosa che accoglierà i tifosi bianconeri. Le ragazze di mister Canzi arrivano a questa partita con grande entusiasmo, dopo aver ottenuto un'importante vittoria nella prima giornata della fase a gironi di Women's Champions League, avvenuta in Norvegia contro il Valerenga. Questo successo in Europa ha sicuramente rinvigorito il morale della squadra e la preparazione per affrontare la prossima sfida nel campionato nazionale. I tifosi sperano di vedere una prestazione all'altezza delle aspettative e un altro trionfo per le bianconere.La partita tra le due squadre sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile tramite Smart TV. Gli spettatori potranno seguire l'incontro anche in streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN, oppure attraverso il browser del proprio PC. Inoltre, l'evento sarà disponibile su Rai 2 e su Rai Play, offrendo così diverse opzioni per gli appassionati che vorranno assistere alla sfida.