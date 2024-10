Oltre 30.000 spettatori sono attesi per, match di Serie A femminile che si svolgerà oggi all’Allianz Stadium di Torino, con diretta su Rai2 e DAZN alle 15:30. La produzione televisiva utilizzerà 11 telecamere, inclusa la Robycam, per una vista aerea. L'evento sarà seguito in 110 paesi nel mondo. Tra i presenti sugli spalti ci saranno figure significative, come Federica Cappelletti, presidente della Divisione serie A Femminile, e il Ct della Nazionale Andrea Soncin, insieme a due medaglie olimpiche, Giulia Quintavalle e Giorgia Villa. La Juventus, guidata da Massimiliano Canzi, è attualmente prima in classifica, mentre la Roma è quarta e imbattuta, con la capitana Manuela Giugliano candidata al Pallone d’oro. Lo riporta il Corriere della Sera.