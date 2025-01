Roberta Aprile, dove andrà ora?

Si conclude dopo soltanto sei mesi l'avventura del portiere classe 2000 Robertaalla Sampdoria. La giocatrice, che è ancora di proprietà della, a Genova ha trovato poco spazio alle spalle di Amanda Tampieri, fino alla nuova opportunità che le è arrivata in questi ultimi giorni di calciomercato, come appreso dalla nostra redazione.La giocatrice infatti si legherà al Como Women per i prossimi mesi, quindi fino al termine della stagione, sempre in prestito. Manca solo l'ufficialità ma l'accordo tra le parti è stato già raggiunto.